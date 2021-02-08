شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يروج لحفله القادم على مسرح الزمالك.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان محمد الشرنوبى لحفله القادم على مسرح الزمالك، والذى سيقام في الـ 12 من شهر فبراير الجارى، وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام حيث نشر فيديو يتضمن لقطات له من أغانيه السابقة، وكتب في رسالة إلى جمهوره: "معادنا يوم 12 فبراير في حفلتي على مسرح الزمالك، مستنيكو وحشتوني".

ويحيى المطرب محمد الشرنوبى حفلا غنائيا على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير الحالي احتفالا بعيد الحب، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عدد كبير من أغانيه.

من ناحية أخرى يعيش الفنان محمد الشرنوبى حالياً نجاحاً كبيراً مع مشاركته ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" من خلال شخصية "بودا"، خاصة بعدما تطورت أحداث العمل بصورة كبيرة، وانكشفت خيانته لها التى تطورت إلى قيامه باغتصابها فى الحلقات الماضية ضمن خطته مع صديقته مروة للإيقاع بها وابتزازها.

كما نشرمؤخرا محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع تويتر، عددا من الصور من مسلسل لؤلؤ، وعلق قائلا: "قوليلهم يا لؤلؤ بتحبيني قد إيه! قوليلهم إني ماليش ذنب".



محمد الشرنوبى

وتفاعلت الجماهير بعد خيانة بودا لـ لؤلؤ ضمن أحداث المسلسل، حيث علقت أحد المتابعات: "أنا كنت بحبك بس بعد حلقة النهاردة دى اتأكدت إنك ملكش أمان زى بقية الرجالة"، وغردت زينب: "خيانة غير متوقعة"، وعلقت أخرى: "طلعت متفق مع صحبتها".

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.