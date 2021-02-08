شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن توتا: حوشت سنتين عشان أجيب جزمة بـ450 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، قصة عن سرقة حذائه في الجامع أيام الجامعة، مما سبّب له أزمة كبيرة، قائلا خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، أنا فتحت محل أحذية بسبب عقدة سرقتى في الجامعة، أنا اتسرقت في الجامع وحوشت عشان اشترى جزمة في سنتين وكانت بـ450 جنيه وقتها كانت غالية أوى، وأول يوم فريق مسرح حقوق جامعة عين شمس كان وقتها في رمضان ونزلت أصلى العصر خلصت وقعدت أدور عليها زى المجنون اتسرقت وروحت بقبقاب البيت وبعد كده ماما جابتلى نفس الجزمة بالظبط.

وفي فقرة غنائية قدمت المغنية تاليا أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى، واشترك معها في الغناء أوس أوس و توتا وأشعلوا المسرح برقصهم وغنائهم.

وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" فيلم "الخطة العايمة" وشاركه في البطولة كل من: علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة كل من: على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.