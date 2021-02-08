شكرا لقرائتكم خبر عن عمر شرقي يكشف عن موهبته فى التقليد على طريقة الزعيم أمام يسرا بمشهد تخيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موهبة كبيرة في التمثيل والتقليد يتمتع بها الفنان الشاب عمر شرقى، والذى دوما ما يظهرها من وقت لآخر مثلما كشف مؤخرا خلال مشهد قلد فيه الزعيم عادل إمام، وذلك حينما قام بتركيب شخصيته بأحد مشاهد فيلم "عمارة يعقوبيان" الشهيرة ليظهر أمام النجمة يسرا بدلاً من الزعيم عادل إمام بمشهد تخيلى.

وهو المشهد الذى تضمن حديثه حول سبب عدم تمثيله إلى الآن بأى عمل، حيث بدأه بتساؤل: "أنا ليه ما مثلتش لحد دلوقتى، رغم إنى كان ممكن أوافق على أدوار كتير بحجة انى في مرحلة انتشار؟"، وتابع: "أنا مشكلتى إن كان قدامى مليون فرصة بس انا اللى ضيعتها أو يمكن خفت أبقى شبه ناس معينة".



عمر شرقى على فيس بوك

بس عمرى ما خدت مشاهد قوية، انا ما رفضتش غير التقليد، مع إنه أسهل حاجة زى ما انتى شايفه، علشان كده ربنا ها يكرمنى من وسع، حتى لو مش ببطولة فيلم، هعمل 20 فيلم أو 30، بطولة جماعية"، ثم اختتم على طريقة الزعيم الشهيرة خلال أحداث الفيلم بقوله: "ما تخليها بطولة فردية ده أنت رزاق وكريم".