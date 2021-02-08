شكرا لقرائتكم خبر عن جورج سي وولف يكشف كواليس فيلم Ma Rainey's Black Bottom.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج It’s Show time الذى تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، اليوم الأحد، على cbc لقاء مع جورج سى وولف مخرج فيلم Ma Rainey's Black Bottom، حيث كشف عن كواليس تصوير الفيلم، حيث قال إن الفيلم تقريبا تم تصويره في لوكيشن واحد فقط، ورصد الفيلم الظروف الصعبة التي مر على أبطال الفيلم الحقيقيين.

برنامج its show time هو برنامج فنى متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

فيلم Ma Rainey's Black Bottom للنجم الراحل تشادويك بوسمان، حصل على العلامة الكاملة فى التقييمات عبر موقع rotten tomatoes.

وكانت قد كشفت بعض التقاريرالأجنبية، عن مفاجأة جديدة وهي ظهورالنجم الراحل تشادويك بوسمان في حفل الأوسكار المقبل، فى فيلم Ma Rainey’s Black Bottom.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن النجم الراحل بوسمان، سيكون ضمن القائمة المرشحة لجوائز الأوسكار مثل كلاً من النجم العالمي Peter Finch و Heath Ledger ، وهما مرشحان لجوائز الأوسكار بعد وفاتهما وفازا بفئاتهما الخاصة.

تدور قصة الفيلم الجديد Ma Rainey's Black Bottom، استنادًا إلى مسرحية August Wilson ، التي تدور قصتها حول التوتر الذي يتصاعد بين Ma Rainey ، الملقب بـ"Mother of Blues" (تلعبه فيولا ديفيس)، وعازف البوق الطموح Levee في الموسيقي الشهيرة في شيكاغو عام 1927.