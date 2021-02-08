عمرو عبد الجليل.. علاقته بشقيقه الداعية وسر ارتدائه "برنيطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان الكبير عمرو عبدالجليل بعيد ميلاده الـ58 ، إذ وُلد في 7 فبراير عام 1963 .

بدأ عمرو عبدالجليل حياته الفنية عام 1986 بدور صغير في مسرحية "البلدوزر" من بطولة الفنان المسرحي الكبير محمد نجم، وتجمعه صلة قرابة به فهو شقيق السيدة يسرية زوجة الفنان محمد نجم.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم حكايات عمرو عبد الجليل

سبب ارتدائه البرنيطة

كشف الفنان عمرو عبدالجليل عن سبب ارتدائه القبعة بصفة مستمرة في حياته الشخصية، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC".

وقال إن سبب ارتدائه القبعة ليخفي "حلاقة" رأسه، مشيرًا إلى أنه يرتدي القبعة دائمًا بعد نجاح مسلسل "طايع" وتجسيده شخصية "الريس حربي" الذي كان يرتدي "العمّة" الصعيدي دائمًا.

علاقته بشقيقه

ظهر الفنان عمرو عبدالجليل مع توأمه الداعية الشيخ أيمن عبدالجليل في يونيو 2013 على قناة دينية مصرية للدعوة لمنع العنف قبل اندلاع ثورة 30 يونيو بأيام.

ورد عمرو خلال البرنامج على سبب اتجاهه للفن، واتجاه توأمه أيمن للدعوة لاختلاف الميول والتوجهات بينهما، مؤكدًا أن كلاهما يحترمعمل عمل الآخر، ويتشاوران كثيرًا في كل ما يخص أمور حياتهما.

وقال إن توأمه أيمن بدأ بعزف العود والغناء والتمثيل ولحق هو به، لكن أيمن اعتزل الفن وأطلق لحيته وعمل بالدعوة.

تأثير محمد نجم ويوسف شاهين عليه

وصف الفنان عمرو عبدالجليل، الفنان محمد نجم بالأب الروحي له في المسرح، مؤكدًا أنه "تربى في مدرسة نجم وتخرج فيها، وأنها مدرسة مستقلة عن غيرها من المدارس الفنية الأخرى؛ لأنها تعتمد على الإفيه الجديد وغير المكرر أو المستهلك".

وأضاف عبدالجليل خلال لقاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، أن المخرج الراحل يوسف شاهين كان علامة فارقة في مسيرته الفنية قائلا: "كنت مكتفيا بالمسرح إلى أن فتح شاهين أمامي مجالًا واسعًا في السينما، فانطلقت أحلق في سماء الفن السابع، ولقد أضاف لي عملي مع شاهين كثيرًا من الخبرات ووفر علي الكثير من الوقت الذي كان علي أن أستغرقه؛ لأثبت نفسي".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

قال عمرو خلال ندوة تكريمه ضمن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية "استفدت من كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم، اللي عايز يستفيد حتى من التجارب اللي مكنتش مكتملة، هيستفيد من أي ممثل بيقف معاه وأي حاجة إيجابية".

وأشار إلى أن فيلم "صرخة نملة" تم طرحه في ظروف غير مناسبة سينمائيًا، وحكى قصة "أحنا آسفين يا صلاح": "مكنتش في سيناريو (كلمني شكرا)، مرة كنت عند واحد صاحبي ولقيت خناقة وشتيمة والشتيمة بتتقال بلحن، فجه في دماغي ان الصلح يتقال بنفس طريقة تلحين الشتيمة".

وعن تعاونه مع المخرج الراحل يوسف شاهين "الناس كانت بتحسدني على تعاوني مع يوسف شاهين، وجمهور السينما بالنسبالي واحد فيه حد يستتقلني عادي بتحصل بس أعمل دور فيعجبه ويشوفني بشكل تاني".

وأضاف: "أحب أشتغل مع مبدعين شايفيني بعيونهم ووجهة نظرهم، ومكنش ممكن اتخيل نفسي في دور الريس حربي".

قصة "نمبر 1"

قال الفنان عمرو عبد الجليل، إنه لا يهتم بأن يكون نمبر وان ولا يهمه التصنيف الأهم أو المشاركة قائلا: "نمبر 2 أحسن من نمبر وان عشان بيشتغل أكتر، ورقم واحد ده بيعمل عمل واحد في السنة".

وأضاف عبد الجليل، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "mbc مصر"، أنه يستمع إلى دوره بتفاصيل كاملة من مؤلف ومخرج العمل، أكثر من اهتمامه بقراءة السيناريو، مؤكدًا أنه لا يهتم بأن يكون نجم العمل، وأن الأهم بالنسبة له هو التمثيل.

وتابع عبد الجليل: "أنا مدمن أفلام أبيض وأسود"، مشيرًا إلى أنه يُحب التمثيل منذ صغره، وأنه انضم إلى فريق المسرح في المدرسة، كما أنه حاول لعب كرة القدم أيضًا في صغره، إلا أن الأمر لم يلق إعجابه قائلًا: "لقتها قطعة قلب على الفاضي".

أخر أعماله

شارك الفنان عمرو عبد الجليل مؤخرًا في فيلم "الحارث" من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمره، اسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين، العمل عرض على منصة "شاهد" الإلكترونية.