صور| نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها مع أبنائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن صور لها من عيد ميلادها الذي وافق 7 فبراير، وذلك بصحبة أبنائها "هافين وجيوفاني".

ونشرت "نادين" الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اليوم كمان.. مفاجأة حلوة بس اليوم رسميًا عيد ميلادي.. فعلاً حاسة حالي خُلقت من جديد بعد كل اللي قطعت فيه السنة الماضية.. أمنيتي الوحيدة تكون سنة أجمل ونجاح أكبر، وأهم شي الله يخليلي ولادي، لأنهما عيدي".

ووجهت نادين رسالة لجمهورها، قائلة: "شكرًا لكل رسائلكم الحلوة ولمحبتكم الكبيرة.. بشوفكم قريبًا خلال شهر رمضان المبارك بمسلسل ٢٠٢٠، اشتقتلكم".

يذكر أن مسلسل "2020" يشهد تواجد نادين نجيم في دراما رمضان المقبل، وتدور أحداث العمل حول عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي، ويده اليمنى نادين نجيم، ومن بين الممثلين المشاركين في المسلسل الفنان خالد السيد والفنانة ليليان نمري ومجموعة من الوجوه السورية واللبنانية.