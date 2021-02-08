صورة| روجينا ترتدي الحجاب في كواليس "بنت السلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة روجينا، مرتدية الحجاب خلال كواليس تصوير دورها بمسلسل "بنت السلطان".

ونشرت "روجينا" الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الوحوش.. بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب".

وظهر بالصورة التي طرحتها روجينا، كل من المخرج أحمد شفيق ومحمود حافظ وأحمد مجدي ومحمد مهران.

مسلسل"بنت السلطان" من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته: روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.