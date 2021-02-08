"ستبقى".. صلاح عبدالله يوجه رسالة لعزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان صلاح عبد الله على توجيه رسالة إلى صديقه الفنان الراحل عزت العلايلي.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر : "‏في كل الندوات والتكريمات بمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي السابق، كنت دائماً أقول أنني فخور بتكريمي في الدورة التي تحمل إسمك، وقبلها كنت فخور بمشاركتك ‎القيد العائلي الذي جعلني أقترب أكثر لأعرف من هو العملاق ‎عزت العلايلي والرائعون لا يرحلون بل يبقى ذكرهم خالدا.. وستبقى يا حبيبي".

وكان الفنان عزت العلايلي، قد وافته المنية عن عمر يناهز 86 عامًا.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين