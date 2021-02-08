ياسمين صبري في باريس وهاجر أحمد جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بالعاصمة الفرنسية باريس.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وعلقت :"القاهرة ونيلها".

نور دياب

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق ، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية .

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد رشاد

نشر المطرب محمد رشاد صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل سيارته.

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

صفاء جلال

نشرت الفنانة صفاء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب.

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد متابعيها بصورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة "كلبها".