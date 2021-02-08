فيديو.بعد إصابته بالكورونا.. صبري فواز : "اللي يجيي في الريش بقشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"اللي يجي في الريش بقشيش" بتلك الكلمات الساخرة علق الفنان صبري فواز على إصابته بفيروس كورونا، من خلال مقطع فيديو نشره اليوم عبر صفحته، من الحجر الصحي في منزله.

الفنان صبري فواز قال :"الحمد لله على كل شيء ، شاءت إرادة ربنا تحصل حاجات غريبة، سنة جلطة دعامة، والسنة اللي بعدها استئصال مرارة، والسنة دي كورونا، الحمد لله أحسن من غيرنا كتير، أنا بعمل الفيديو ده علشان أطمئنكم، أنا زي الفل، اللي يجي في الريش بقشيش".

الفنان صبري فواز كان قد أعلن عبر صفحته في موقع فيس بوك، عن أصابته بالكورونا، وكتب : "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء"..

صبري فواز يشارك في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة