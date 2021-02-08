شكرا لقرائتكم خبر عن فيولا ديفيس بطلة Ma Rainey's Black Bottom: التحضير لشخصية ماريني صعب جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج It’s Show time الذى تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، اليوم الأحد، على cbc لقاء مع فيولا ديفيس، وقالت فيولا إن التحضير لشخصية ماريني مغنية البلوز في فيلم Ma Rainey's Black Bottom كان صعبا جدا؛ لأن وزنها كبير ومكياجها أشبه بالشحم، وكانت تتعرق كثيرا وشعرها مستعار، ولكنها قامت بعمل أبحاث حول الشخصية واستعانت ببعض الأشخاص من حولها.

برنامج its show time هو برنامج فنى متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

فيلم Ma Rainey's Black Bottom للنجم الراحل تشادويك بوسمان، حصل على العلامة الكاملة فى التقييمات عبر موقع rotten tomatoes.

وكانت قد كشفت بعض التقاريرالأجنبية، عن مفاجأة جديدة وهي ظهورالنجم الراحل تشادويك بوسمان في حفل الأوسكار المقبل، فى فيلم Ma Rainey’s Black Bottom.

ووفقًا لصحيفة فارايتي، فإن النجم الراحل بوسمان، سيكون ضمن القائمة المرشحة لجوائز الأوسكار مثل كل من النجم العالمي Peter Finch و Heath Ledger ، وهما مرشحان لجوائز الأوسكار بعد وفاتهما وفازا بفئاتهما الخاصة.

تدور قصة الفيلم الجديد Ma Rainey's Black Bottom، استنادًا إلى مسرحية August Wilson ، التي تدور قصتها حول التوتر الذي يتصاعد بين Ma Rainey ، الملقب بـ"Mother of Blues" (تلعبه فيولا ديفيس)، وعازف البوق الطموح Levee في الموسيقي الشهيرة في شيكاغو عام 1927.