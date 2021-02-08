شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب كليب كاردى بى الجديد "UP" يستحق الانتقادات اللاذعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النجمة العالمية كاردى بى أغنيتها السينجل الأولى فى عام 2021، وهو ما جعل عشاقها من المعنيين بالموسيقى والغناء يشعرون بحالة من الحماس الشديد فور إعلان الخبر، لكن مع إطلاق الكليب كان بمثابة صدمة للبعض.

أطلق كاردى بى كليبها الجديد الذى يحمل عنوان "UP" وذلك على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، والكليب أخرجه المخرج الأوكرانى تانو موينو، استطاع كليب "UP" أن يحقق أكثر من 12.2 مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال يوم واحد فقط.

وبالرغم من أن كاردى بى معروفة دائما أنها تلجأ للعرى، إلا أنها هذه المرة قررت أن تزيد من نسبة لفت الأنظار نحوها بلجوئها للعرى بطريقة مبالغة وذلك لكى تضمن بقاء الأضواء موجهه تجاهها، لكن فى الحقيقة أن العمل قابله البعض بسلسلة انتقادات وذلك يرجع الى جرعة العرى الزائدة التى قررت كاردى بى أظهارها فى الكليب إضافة الى رقصها مع عدد من الراقصات النساء بطريقة مثيرة و كأنها تدعو للشذوذ.



من كليب كاردى بى الجديد (3)



من كليب كاردى بى الجديد (4)