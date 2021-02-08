شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يلعب البلياردو على نغمات أغنية "مصباح علاء الدين"..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الفنان محمد رمضان طرق استمتاعه بوقته في مدينة دبى حاليًا، من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو تضمن لعبه البلياردو على نغمات أغنية "مصباح علاء الدين"، بعدما بدأ الفيديو وهو يحمل كلبا أثناء جلوسه على الكرسى، وتأتى زيارة محمد رمضان إلى دبى في الوقت الذى أعلن مؤخرًا عن بداية تصوير مسلسل "موسى" والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.



محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان حرص أول أمس على التواجد بين جمهوره في إحدى المناطق الأثرية بأسوان خلال تصويره مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.

وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه ومعجبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري، ظهر فيه وهو يلتقط صورًا مع جمهوره من بينهم عدد من الأطفال، وذلك قبل مغادرته أسوان متجها إلى القاهرة.



رمضان خلال الفيديو

وذلك بعدما عاد النجم محمد رمضان وقتها مع أسرة مسلسله الجديد "موسى" من أسوان إلى القاهرة، بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل فى المدينة النوبية، التى استغرقت 4 أيام وجمعت بينه وبين عبير صبرى وهبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين، ومقرر استئناف التصوير فى القاهرة مباشرة، قبل التوجه إلى دبى.

وكانت شركة سينرجى قد طرحت منذ أيام، تريلر أول قصير من مسلسل "موسى"، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مترديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التى تدور حولها العمل وهى فترة الأربعينيات وسيظهر ذلك فى الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.