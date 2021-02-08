فن ومشاهير

عرض الفيلم الروائى القصير "رد اعتبار" في ساقية الصاوى مارس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج فهد حسن، لعرض فيلمه الروائي القصير الذى يحمل اسم "رد اعتبار" في ساقية الصاوي خلال شهر مارس المقبل، وهو من تأليف جيهان عيد.

الفيلم الروائى القصير "رد اعتبار" مدته نصف ساعة، ويناقش قضية العنف ضد المرأة، وتم تصويره في مدينة الإسكندرية حيث استغرق مدة تصويره ما يقرب من 3 أشهر، وهو من تأليف جيهان، ومدير التصوير سليم محمد، ومن بطولة مجموعة من الوجوه الصاعدة.

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ويناقش فيلم "رد اعتبار" قضية العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه حول مني الزوجة التي لديها 3 أولاد وتتحمل عنف زوجها لمدة 10 سنوات وعندما تقرر الطلاق يمنعها أصدقائها وأمها منعا لنظرة المجتمع القاسية لها كمطلقة فتحاول الذهاب لطبيب نفسي ولكن دون جدوي ثم يموت زوجها بشكل مفاجئ وبعد 3 أشهر تعترف انها قتلته بشكل غير مباشر بعدما استغلت مرضه ورفضت تعطيه علاجه لتشفي غليلها مما تسبب له بجلطة كانت سبب وفاته وتحولها النيابة بعدها لمستشفى الأمراض العقلية.

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يذكر أن المخرج فهد حسن أخرج العديد من الأفلام الروائية القصيرة منها، "الرحلة" يناقش موضوع الصلاة ومدي تأثيرها في حياة الإنسان، "التذكرة" يناقش قضايا الإدمان، "العنكبوت" يعطي رسالة للمجتمع أن الصحة لا تقدر بثمن، "الحقيبة" يناقش رسالة عن أن المال الحرام لا يدوم أبدا، "الرغبة" يناقش قضايا العلاقات الغير الرسمية، "التهلكة" يناقش قضية تعاطى مخدر الاستروكس.

 

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MO Nasa

MO Nasa

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