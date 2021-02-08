شكرا لقرائتكم خبر عن "أهلاً بيك" أغنية عيد الحب وثاني تعاون بين نور عبد الله ومحمد محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الشاعرة نور عبد الله مع المطرب محمد محسن للمرة الثانية في أغنية جديدة كتبت خصيصا لعيد الحب بعنوان "أهلاً بيك"، والأغنية تم تصويرها الشهر الماضي في لبنان وهي أول كليب غنائي يجمع محمد محسن مع زوجته الفنانة هبة مجدي، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل".

الأغنية من ألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وهم نفس فريق العمل الذي اجتمع من قبل في أغنية "في قلبي مكان" مع الشاعرة نور عبد الله .

الشاعرة نور عبدالله تتميز دائما بالأفكار النوعية المختلفة والمفردات الجديدة في الأغاني التي تكتبها وتعاونت من قبل مع الكثير من نجوم الغناء المصري والعربي وكتبت من قبل أغاني: "برتاح معاك" لعمرو مصطفي و"ما شربتش من نيلها" لشيرين عبدالوهاب وألحان عمرو مصطفي و"بالورقة والقلم" لريهام عبدالحكيم وألحان محمد يحيي و"تاعباك اوي" لفيروز أركان وألحان محمد النادي و" قلبي عندك " لهيثم سعيد والحان نادر نور و" حاجة كدا " لحماده هلال وألحان محمد النادي و" خاف ع اللي بينا " لفريق واما و" اضمن منين " لمحمد كيلاني و" في قلبي مكان " لمحمد محسن و " اعلي يا مصر " لمصطفي قمر وتتر البداية والنهاية لمسلسل " عرايس خشب " لوائل جسار و" صاحبي وحبيبي " لشادي عبدالسلام و" انا الصوت " لكاريوكي و" لازم حركات " لرندا حافظ و" آخر نسخة " للؤي.