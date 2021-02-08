شكرا لقرائتكم خبر عن منتج فيلم «آل هارون»: أسعى لتقديم فن هادف يساعد في عودة قوى مصر الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج الشاب حسني محمود، تفاصيل فيلمه «آل هارون»، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم والفنانين، مشيرًا إلى أن الفيلم من المفترض أن يكون ثاني أفلامه السينمائية، حيث إن هناك فيلما آخر تم تأجيله بعد انتهاء التعاقدات والتحضيرات بسب جائحة كرونا.

كان المنتج حسني محمود وشركته «مومنت برودكشن للإنتاج الفني، قد بدأ تحضيرات فيلمه السابق «عضو بارز» للمؤلف مصطفي حمدي، ومن إخراج حسن السيد، وتأثر العمل قبل التصوير بعدة أيام، بجائحة كورونا، ما أدى إلى التوقف التام وعدم استكمال العمل.

وقال محمود، إن «عضو بارز» فيلم قوي وجديد ومن المفترض أن يتم تصويره مشاهده داخل مصر وخارجها في بعض الدول الأوروبية لما يحتاجه طابع الفيلم، الأمر الذي جعل من التصوير أمرًا مستحيلاً في ظل أزمة كورونا الحالية، مؤكدًا أن الفيلم ما زال قيد انتظار التنفيذ فور توافر العوامل المناسبة للبدء مجددًا بدون توقف.

وأضاف محمود، في تصريحات لـ «الخليج 365»، أن اقتحامه مجال الإنتاج السينمائي جاء من حبه للسينما وحبه لمصر أيضًا، حيث يتمنى أن تساهم الأعمال التي من المقرر أن ينتجها في إنعاش قطاع الفن، والمساهمة في تحسين أوضاع العاملين به ولو بقليل، وأيضًا بث الروح في قوى مصر الناعمة وإعادة المشاهدين العرب إلى الفن المصري.

وأكد المنتج الشاب، أنه رغم أزمات قطاع الفن الحالية إلا أنه قرر المضي قدمًا والاستمرار في محاولات المشاركة والمساهمة في إنعاش الوضع داخل مصر، مشيرًا إلى حرصه الشديد على تقديم عمل مميز وجديد ينال إعجاب كل المشاهدين داخل وخارج مصر، لافتًا إلى أن الفترة الحالية صعبة جدًا على شركات الإنتاج، "ولكننا سنسعى دون توقف".

وأشار محمود، إلى أنه قرر اتخاذ خطوة الإنتاج السينمائي منذ 3 سنوات، ولكنه عانى من بعض السلبيات بسبب عدم توافر الخبرة الكافية في هذه الصناعة، وأنه كان ينتظر التوقيت المناسب والفكرة المختلفة التي يقوم بإنتاجها، حتى تم الاستقرار على أن يكون أول فيلم من إنتاجه عبارة عن بطولة جماعيه يشارك فيها العديد من الأسماء اللامعة والفنانين الكبار، وجاءت بعد ذلك مرحلة اختيار السيناريو المناسب وهو ما وجده في فيلم «آل هارون» من تأليف أحمد أنور، ومحمود جاميكا، كما تم اختيار المخرج معتز حسام الذي يعد خامة مبشرة جدًّا في عالم الإخراج.

وأكد محمود، أنه أنهى التعاقدات الرسمية مع جميع الفنانين المشاركين ببطولة العمل «آل هارون»، وأن الفيلم في مرحلة التحضيرات الأخيرة، كاشفًا عن بدء أعمال التصوير، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع احتمالية إعادة فتح ملف الفيلم السابق «عضو بارز» أي لحظة بعد التنسيق مع المخرج حسن السيد خلال أيام.

وفيلم «آل هارون» من إنتاج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن، وتأليف أحمد أنور، ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ويدور الفيلم في إطار تشويقي مثير بشكل جديد، كما يدير غرف صناعة العمل، محمد كمال كمشرف عام على الإنتاج، ومحمود الشاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي منتجين فنيين ومديري إنتاج.