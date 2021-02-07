"الأشياء الصغيرة" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية مجدداً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر فيلم الإثارة والجريمة "الأشياء الصغيرة" The Little Things للممثل دنزل واشنطن صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مرة أخرى، مسجلاً 2.1 مليون دولار في الأسبوع الثاني من العرض.

وفي الخارج، جمع الفيلم 1.4 مليون دولار في مبيعات التذاكر بـ 20 دولة، وحقق في المجمل 7.8 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و5.2 مليون دولار عالمياً حتى اليوم.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرود: عهد جديد" (ذا كرودز: إيه نيو إيدج) في المركز الثاني مسجلاً 1.7 مليون دولار في الأسبوع الـ11 من عرضه.

واحتل فيلم الحركة الجديد "الرامي" (ذا ماركسمان) للممثل ليام نيسون المركز الثالث بإيرادات بلغت مليون دولار.

وتراجع فيلم "المرأة الخارقة 1984" (وندر وومان 1984) إلى المركز الرابع بعد أن بلغت إيراداته 905 آلاف دولار، وبلغت إيراداته المحلية الإجمالية 40 مليون دولار، كما حقق 154 مليون دولار على مستوى العالم.

وحقق فيلم الإثارة "صائد الوحوش" (مونستر هانتر) 590 ألف دولار، ليحتل بذلك المركز الخامس.