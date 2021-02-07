وفاة المصور السينمائي الإيطالي الشهير جوزيبي روتونو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي مدير التصوير الإيطالي جوزيبي روتونو الذي عاون أسماء كبرى في عالم الإخراج عن 97 عاماً، على ما أعلنت وسائل إعلام إيطالية، الأحد.

دخل "بيبينو" روتونو المولود سنة 1923 في روم عالم السينما في سن العشرين بعدما طلبه روبرتو روسيليني لتصوير "ذي مان ويذ إيه كروس"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وعمل بعدها مع كبار المخرجين الإيطاليين أبرزهم فيديريكو فيليني، إذ تولى إدارة التصوير في 8 من أفلامه بينهم "كازانوفا" (1976) و"ساتيريكون" (1969)، إضافة إلى لوكينو فيسكونتي وفيتوريو دي سيكا.

كما كانت لروتونو مسيرة في الخارج، إذ تعاون مع أسماء شهيرة من أمثال جون هيوستن ومايك نيكولز وسيدني بولاك وتيري غيليام.

ورُشح لنيل جائزة "أوسكار"، كما حصل على جائزة بافتا (الموازية في بريطانيا للأوسكار في الولايات المتحدة) سنة 1980 عن فيلم "آل ذات جاز".