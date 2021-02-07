بعد إعلان عقد قرانهما.. القصة الكاملة لزواج حلا شيحة ومعز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستعد الفنانة حلا شيحة، لعقد قرانها على الداعية معز مسعود، غدًا الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والمقرر أن يقتصر على الأسرتين والمقربين فقط.

معز مسعود يثير الجدل

بدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها : "شخص مهم أوي".

وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك.

المقاتل

يوم 2 ديسمبر الماضي، أثار معز مسعود الجدل من جديد حول علاقته بحلا شيحة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، وعلق عليها: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

رد حلا شيحة

أعادت "حلا" نشر الأغنية، وعلقت: "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء".

تأكيد هنا شيحة

أكدت الفنانة هنا شيحة شقيقة "حلا"، في تصريحات سابقة، وجود قصة حب بين شقيقتها "حلا" والداعية معز مسعود، وذلك في أول اعتراف رسمي واضح من أحد أفراد الأسرة حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

وقالت "هنا" في تصريحاتها لبرنامج "et بالعربي" عن أنباء زواجهما: "هي لسه ما اتجوزتش ولكنهم في الطريق".

وأضافت: "أقولهم مبروك.. وده اختيار وراحة شخصية واللي بيحب بيحب ومحدش يقدر في الحتة دي أنه يتدخل".

حلا شيحة وستيف مارك

انفصلت الفنانة حلا شيحة، عن زوجها الكندي ستيف مارك بعد اعتزال الفن وزواج دام لـ11 عام سافرت خلالها وعاشت خارج مصر.

وصدر الطلاق من الشهر العقاري بالإسكندرية بمنقطة المنشية، ولديها أربعة أطفال من زوجها ستيف مارك الكندي.

معز مسعود وشيري عادل

أعلنت الفنانة شيري عادل انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج دام عاما تقريبا، حيث تزوجا فى شهر يوليو عام 2018، ليقع الطلاق بينهما في يوليو 2019.

وتزوجت شيري عادل من الداعية معز مسعود بعد تعاونهما بمسلسل "السهام المارقة" الذي أنتجه "معز" وقامت "شيري" ببطولته.