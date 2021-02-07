عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أكدت الفنانة هنا شيحة، خبر عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، مساء غد الإثنين.

وقالت "هنا" في تصريح خاص لمصراوي، إن الحفل يقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور العائلتين فقط.

ولم تكشف "هنا" عن أية تفاصيل أخرى حول عقد القران، واكتفت بالدعاء لشقيقتها بالتوفيق والسعادة في حياتها.

وكانت أنباء قد تم تداولها عن علاقة حب تجمع بين معز مسعود وحلا شيحة، لكن لم يؤكد أي منهما، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمعهما في عدد من المناسبات.

وأثارت علاقة حب "حلا" و"معز" جدلا كبيرا، خاصة أنهما شوهدا سويا في أكثر من مناسبة لكنهما ظلا يتكتمان على علاقتهما.