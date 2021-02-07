"غيّرت أحلامي وحياتي".. درة تنعي مفيدة التلاتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة دُرة زروق، المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 74 عاما.

ونشرت دُرة، صورة لـ"مفيدة" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "لازلت لا أصدق رحيل المخرجة التونسية المبدعة مفيدة التلاتلي.. نحن نفقد في آخر سنتين الجيل الذي جعلنا نحب السينما والفن في الوطن العربي.. رحلتي مبكرا يا مفيدة".

أضافت: "أعرف أن روحا حساسة مثلك تستطيع تحمل هذا العالم.. الله يرحمك ويدخلك نعيم جناته لن أنساك أبدا، لقد غيّرت أحلامي وحياتي من خلال النظر إليّ أنت رأيتني كممثلة قبل أن أعرف ذلك.. كنت أتمنى أن أراك مرة أخيرة.. أتمنى أن ترقد روحك بسلام".

مفيدة التلاتلي من مواليد سيدي بوسعيد في 5 أغسطس سنة 1947، ودرست السينما في فرنسا، وفي عام 1994 انطلقت مسيرتها المهنية كمخرجة من خلال فيلم "صمت القصور" وهو الفيلم الذي شاركها كتابته الكاتب والمخرج التونسي نوري بوزيد، وقدّمت به للمرة الأولى الفنانة هند صبري.

وشغلت مفيدة التلاتلي لفترة قصيرة منصب وزيرة الثقافة في تونس بعد قيام الثورة على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على.