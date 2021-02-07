بعد “مزح”.. أنغام تُشوّق جمهورها لمفاجآت جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة المصرية أنغام عن انشغالها بالتحضير لمشاريع فنية جديدة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” صورة جديدة لها وعلّقت عليها قائلةً: “المتعه والشغف في حياتي الموسيقي الغناء”، وأضافت: “أعمل على بعض المشاريع الجديدة”.

نفيد بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد باللهجة الخليجية “مزح”، من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وتضمن الألبوم 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية، وهي: “مزح”، “تسلم يدينه”، “لا تستغرب”، “لايقين”، “أناني”، “آخر لقا”، “غريب”، “ظل وهجير”، “هنا وهناك”، “أدور”، “ثلاث حروف”، “ألف آسف”، “اسمك حبيبي”، و“طاولة”.

نفيد بالذكر أن شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات كانت قد أعدّت، بدعم وتوجيهات سالم الهندي الرئيس التنفيذي، خطة زمنية لطرح ألبوم أنغام بشكل متناسق مع معطيات المتلقين وذلك عبر منافذ متبعة ذات خصوصية وحصرية تامة من خلال “مواقع روتانا الإلكترونية والقنوات ذات الصلة”.

_-