فضل شاكر يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة “وينك حبيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان ​اللبناني فضل شاكر​ عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة “وينك حبيب”، إذ نشر صورة الإعلان الدعائي لها على صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام، وأشار إلى أنه سيطرحها قريبًا.

وعلّق شاكر على الصورة بالقول: “كليب (وينك حبيب) قريبًا”.

ويستكمل فضل شاكر إطلاق أعماله الغنائية في عام 2021، متعاوناً مع أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، والتي سيتم إطلاقها تباعاً خلال الفترة المقبلة على قناته الرسمية في اليوتيوب والإذاعات والمحطات الفضائية.

نفيد بالذكر أن آخر أغنيات فضل شاكر حملت اسم “ليه”، كلمات شاعرة الإمارات جنان، الحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس.