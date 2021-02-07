هند صبري تبدأ تصوير "عايزة أتطلق" وتنعي مكتشفتها مفيدة التلالي

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"الخليج 365" من بيروت: نعت الفنانة التونسية هند صبري، مكتشفتها المخرجة مفيدة التلالي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، تاركة إرثا سينمائيا عبر بصدق عن قضايا المرأة العربية.

وكتبت صبري عبر حسابها على تويتر قائلة: :"المرأة اللّتي غيّرت حياتي رحلت اليوم..المرأة الّتي اكتشفتني و رأت ما لم يراه غيرها, رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها. "موفا".. المرأة، الأمّ، الصّوت الرنّان، الإحساس المرهف الّذي أتعبها و جعلها تصنع روائع سينمائية في نفس الوقت".

وتابعت :"إحساس بحثت عنه كثيرا و لم أرى له مثيلا لا قبلها و لا بعدها. حضن دافئ احتواني و أنا طفلة خائفة من عالم جديد. حضن يلمس القلب ، بشهادة كلّ من إقترب منها أو عمل معها .إبتسامة تخفي حزنا عميقا غامضًا رغم الحمرة الّتي لا تفارق شفاهها ..عينان لم أرى لعمق بصيرتهما مثيل، صوتك و أنت تقولين لي "هندوشتي" كلما أراك أو أحدثك.. افتقدتك و أنت حيّة ، و سأفتقد جزءا من نفسي بعد رحيلك. و السينما العربية إفتقدت إحدى عظمائها اليوم".

واختتمت :"عزائي الخالص لكل أفراد أسرتك الصغيرة والكبيرة، اللتي لي الشرف أنّني أنتمي إليها..شكرا موفا، على كلّ شيئ، شكرا معلّمتي، لروحك الطيبة السلام".

على صعيد آخر بدأت صبري تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الجديد "عايزة أتطلق"، للمخرج هادى الباجورى، كما تم الاستقرار على النجمة سوسن بدر لتشاركها فى بطولة العمل وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل الذي يعتمد على كثير من النجوم يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل على احدى المنصات الإلكترونية، كما يواصل الباجوري معاينة أماكن التصوير بالتزامن مع انطلاق تصويره للانتهاء منه في فترة وجيزة استعداداً لعرضه.

يذكر أن الممثلة التونسية قد انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.