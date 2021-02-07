جديد جهاد عكيلة أغنية " لليوم انا"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان جهاد عكيلة أغنية جديدة بعنوان "لليوم انا"من كلمات محمد القاسمي، الحان ادهم، توزيع عباس صباح، مكس ماستر محمد عصمت، ومن إخراج محمد سعيد حارب.

تقول في مطلعها:

لليوم انا عايش بلاه من يوم فارقني هواه

لليوم باقي في الوجود ما فارقت روحي الحياة

لليوم انا بصحى وانام مثلي مثل باقي الانام

عايش بدونه ماانتهيت في ظل هجره لي وجفاه

قلبي على الغالي انفطر ، وقلبه علي من حجر ، بعد الغرام الي عطيت

وجازاني بالغدر ، لا ما كذب من قالها ، ياللاسف ما ثمر ، عايش بكمل هالعمر ، رغم الي فيني انكسر

وتأتي هذه الأغنية، لتعزز الرصيد الفني للفنان جهاد عكيلة، الذي يشق طريقه الفني بثبات وهو الحريص على اختيار الكلمات واللحن الذي يلامس قلوب الشباب بكافة اعماله.

يذكر بأن عكيلة سبق له أن أطلق ثلاثة أعمال غنائية أولها أغنية " ثلاثة ارباع "وتبعها بأغنية "مني و علي".