شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "كباتن الزعترى" لـ على العربى بالمركز الثانى فى قائمة الأفضل بـ Sundance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "variety" الشهير أن الفيلم المصرى "كباتن الزعترى" جاء ضمن قائمة الموقع لأفضل الأفلام التى عرضت ضمن فعاليات "Sundance Film Festival"، وجاء الفيلم بالمركز الثانى بالقائمة التى تضم 15 فيلما، وقد شهد "Sundance Film Festival " عرض الفيلم المصرى الوثائقى كباتن الزعترى وهو الفيلم الذى مثل مصر فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

يذكر أن فيلم "كباتن الزعترى"، حصد سلسلة طويلة من الاشادات وقد تم تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائى ليكون إجمالى العمل على الفيلم حوالى 7 سنوات كاملة، والفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلى العمل "محمود وفوزي"، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقين لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.

الفيلم بالمركز الثثاني بالقائمة

يرصد فيلم "كباتن الزعتري" التغير الذى يمر به بطلى الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائى للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج على العربى، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفى المنتج الاستشارى للفيلم.

يذكر أن المخرج على العربى بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل فى عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان ولكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروى، وهو الدافع الإساسى الذى جعله يتحمس لتقديم فيلم فيلم "كباتن الزعترى"، حيث يظهر رحلة سعى بطلى الفيلم، "محمود وفوزي" لتحقيق حلمهما فى ظروف صعبة.



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