شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالاً لبناء أسرة "آل هارون".. هاجر الشرنوبي تنضم لأبطال الفيلم رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة الصاعدة هاجر الشرنوبي، إلى أسرة فيلم "آل هارون"، من إنتاج شركة مومنت برودكشن للمنتج حسني محمود، وتأليف أحمد أنور، ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام.

وأنهت هاجر الشرنوبي التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، كما بدأت في مراحل التحضير والإعدادات الأخيرة لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز ومني فاروق، وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي.

وتدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير، بشكل جديد، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.