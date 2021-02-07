شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى فى رسالة للاعبى الأهلى قبل مواجهة بايرن ميونيخ: احلموا ليه الحلم ميتحققش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفنان كريم فهمى، واحدًا من أكثر الفنانين المعروفين عن انتمائهم للنادى الأهلى، حيث دومًا ما يحضر مباريات الفريق ويعبر عن مدى حبه للقلعة الحمراء بأية مناسبة، لذا حرص على توجيه رسالة إلى لاعبى الفريق قبل مواجهتهم المهمة غدًا بنصف نهائي مونديال الأندية من خلال حسابه على موقع إنستجرام.

وقال كريم فهمى: "احلموا، ليه الحلم ميتحققش، مفيش مستحيل في الكرة، الأهلي كبير وانتوا لعيبة كبيرة، كسبنا إيطاليا بطل العالم، أحرجنا البرازيل، كسبنا ريال مدريد في ماتش ودي، ممكن لو لعبنا ميت ماتش نكسبهم واحد من الميه بس ليه ميكونش ده هو الماتش اللي من الميه، عندي ثقة في اللعيبة وجمهوركم في ضهركم، اعملوا تاريخ جديد، علي الحلوة والمرة معاك مع إن المرة ديه كده كده مفيش مرة، أعملوا اللي عليكوا وموتوا نفسكوا، بحبك يا أهلى".

ويلتقي الأهلى مع بايرن ميونيخ فى الثامنة مساء غد، الاثنين، بنصف نهائي مونديال الأندية الذي تستضيفه الدوحة حتي يوم 11 فبراير الجاري، ويلعب الفريق الأحمر بعدما نجح في الفوز علي الدحيل القطري بهدف نظيف الخميس ليتاهل إلي نصف نهائي البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائي مباشرة بعد أن وصل الدوحة أول أمس(السبت ) وخاض مرانا وحيد أمس.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة المؤتمر الصحفى للمباراة بحضور المديرين الفنيين للفريقين وقائدى الفريقين، وظهر خلالها أن المدير الفني للمارد الأحمر قبل التحدى وقام برفع الحماس لدى لاعبيه مؤكدا ان هناك بعض السلبيات في الفريق البافارى سيسعى إلى استغلالها لاقتناص الفوز والتأهل للمباراة النهائية .