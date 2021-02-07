نهى كامل تشارك ب"كوفيد25" في رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تشارك الفنانة الشابة نهى كامل، في مسلسل "كوفيد 25" المنتظر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل، وهو بطولة النجم يوسف الشريف، وإنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

وبدأ تصوير "كوفيد 25" يوم الثلاثاء الماضي في أحد الاستوديوهات وجمعت المشاهد الأولى من العمل الفنانون يوسف الشريف وإيناس كامل، وإسلام جمال.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 15 حلقة بالماراثون الرمضانى المقبل.

وتعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل "كوفيد25" مع عدد من النجوم الشباب للمشاركة في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف وهم آيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخى، وعدد أخر من الفنانين.

نهى كامل شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال المسلسلات "جمع سالم" و"اتنين في الصندوق".