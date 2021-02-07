"فدوة عيونك".. أحلام تؤجل طرح ألبومها الجديد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قررت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي تأجيل طرح ألبومها الجديد "فدوة عيونك"، دعما لدولتها الإمارات، حيث تشهد حدثا تاريخيا الاثنين المقبل.

وكتبت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "جمهوري العزيز بسبب هذا اليوم التاريخي العظيم لدولتي الإمارات، وبطلب مني، قررت تأجيل طرح ألبومي إلى يوم الخميس بدل يوم الاثنين، لأكون جزء ولو بسيط منه ولتغطية هذا الحدث الذي كم أشعر أنا بالفخر أني أنتمي لهذا البلد العظيم الإمارات شاركونا الحملة".

ألبوم "فدوة عيونك"، يتضمن عدة أغاني أبرزها: "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".