"رحلت المرأة التي غيّرت حياتي".. هند صبري تنعي مفيدة التلاتلي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة هند صبري، مكتشفتها المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 74 عاما.

ونشرت هند، صورة لـ"مفيدة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "المرأة التي غيّرت حياتي رحلت اليوم.. المرأة التي اكتشفتني ورأت ما لم يراه غيرها رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها".

أضافت: "موفا.. المرأة، الأم، الصوت الرنّان، الإحساس المرهف الذي أتعبها وجعلها تصنع روائع سينمائية في نفس الوقت.. إحساس بحثت عنه كثيرا ولم أرى له مثيلا لا قبلها ولا بعدها.. حضن دافئ احتواني وأنا طفلة خائفة من عالم جديد".

تابعت: "حضن يلمس القلب، بشهادة كل من اقترب منها أو عمل معها.. ابتسامة تخفي حزنا عميقا غامضا رغم الحمرة التي لا تفارق شفاهها.. عينان لم أرى لعمق بصيرتهما مثيلا.. صوتك وأنت تقولين لي (هندوشتي) كلما أراك أو أحدثك.. أفتقدتك وأنت حيّة، وسأفتقد جزءا من نفسي بعد رحيلك".

واصلت: "السينما العربية افتقدت إحدى عظمائها اليوم.. عزائي الخالص لكل أفراد أسرتك الصغيرة والكبيرة، التي لي الشرف أنني أنتمي إليها.. شكرا موفا، على كل شيء.. شكرا معلّمتي.. لروحك الطيبة السلام".

مفيدة التلاتلي من مواليد سيدي بوسعيد في 5 أغسطس سنة 1947، ودرست السينما في فرنسا، وفي عام 1994 انطلقت مسيرتها المهنية كمخرجة من خلال فيلم "صمت القصور" وهو الفيلم الذي شاركها كتابته الكاتب والمخرج التونسي نوري بوزيد، وقدّمت به للمرة الأولى الفنانة هند صبري.

وحصد "صمت القصور" العديد من الجوائز، ومنها التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية سنة 1994، والجائزة الخاصة للجنة تحكيم الكاميرا الذهبية في مهرجان كان عام 1994، وأفضل فيلم طويل في الدورة الخامسة لمهرجان السينما الإفريقية في ميلان عام 1995، وأفضل فيلم في مهرجان شيكاغو عام 1995، وغيرها.