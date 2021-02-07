إدوارد وأيتن عامر.. صورة من أول يوم تصوير مسلسل "كوفيد 25"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان إدوارد صورة من كواليس تصوير أول أيام مسلسل "كوفيد 25"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر إدوارد في الصورة رفقة الفنانة أيتن عامر والمخرج أحمد نادر جلال، وعلّق: "أول يوم تصوير (كوفيد 25) مع المخرج الجامد أحمد نادر جلال، القمر أيتن عامر، للنجم يوسف الشريف".

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، النجوم: آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.