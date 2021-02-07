فن ومشاهير

سعرها صادم.. حمو بيكا يثير الجدل بصورة مع سيارة فارهة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا، جمهوره ومتابعيه، صورة مع سيارة فارهة من ماركة شيفرولية كورفيت C7.

ونشر "بيكا" صورته مع السيارة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

ويبدأ سعر السيارة التي نشر بيكا صورة له معها، من 44.000 (690 ألف جنيه تقريبا) حتى 98.000 دولار (ما يزيد عن مليون ونصف جنيه).

ومن بين التعليقات التي تلقاها بيكا: "اجتهد في دراستك لحد ما ربنا يكرمك وتبقى سواق عند بيكا، كورفيت يا بيكا ده أنا مبشوفهاش غير في لعبة جاتا، أكيد مأجرها، اجتهد لحد ما تشتري عربية متعرفش تنطق ماركتها" وغيرها.

وكان حمو بيكا، شارك جمهوره ومتابعيه في ديسمبر الماضي، صورة سيارته المرسيدس الجديدة، وعلّق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "يارب استرها علينا".

وكشف بيكا آنذاك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن سيارتها الجديدة يصل سعرها إلى 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه اشتراها بالتقسيط.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قررت ديسمبر الماضي، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد حمو بيكا بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا