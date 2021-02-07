مصر.. حلا شيحة ومعز مسعود يحتفلان بعقد قرانهما غدًا بأحد فنادق القاهرة

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

تحتفل الفنانة حلا شيحة، بعقد قرانها على الداعية الشهير والمنتج معز مسعود، غدًا الاثنين، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بعد قصة حب استمرت لأشهر، وفقا للقاهرة 24.



ويقتصر الحفل فقط على العائلتين نظرًا للإجراءات الاحترازية التي فرضها فيروس كورونا، كما يتكتم العروسان على الإفصاح بأي تفاصيل عن زواجهما حتى الآن.

كانت النجمة حلا شيحة قد شاركت متابعيها عبر حسابها بـ"انستجرام"، بصورة جديدة لها مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وظهرت بها وهي جالسة على قدمه، معلقة عليها قائلة: "لا شيء مثل هذه اللحظة مع أغلى شخص.. لحظة غالية مع أغلي الناس"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها منذ نشرها.