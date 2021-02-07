أحلام تنافس نجومًا عالميين بإصدارها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحقق النجمة الإماراتية أحلام نجاحًا كبيرًا بألبومها الجديد “فدوة عيوني” الذي طرحته مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وتصدّرت أغنية “حزين” التي يتضمنها الجزء الأوّل من ألبوم “فدوة عيونك” المرتبة الرابعة عشر عالميًا على تطبيق “ديزر”، لتنافس من خلالها نجمة الخليج أهم الفنانين العالميين.

وأغنية “حزين” من كلمات المرحوم مساعد الرشيدي، ألحان سهم وتوزيع خالد عز.

ويتضمن ألبوم أحلام الجديد “فدوة عيونك” 26 أغنية منوعة، أطلقت منهم 13 أغنية وهي: “فدوة عيونك”، و“عيون بس”، و“حزين”، و“زوبعه”، و“يا آدمي حس”، و“دفتر وممحاه”، و“الله يرحمه”، و“تشرق الشمس وتغيب”، و“دمعة زرقا”، و“الفرقا”، و“خاطري ضايق”، و“ابن التراب”، و“ما سألت إلا عليك”.

أمّا الجزء الثاني من ألبوم “فدوة عيونك”، فسيصدر في 11 فبراير الحالي، ويتضمن باقي أغنيات الألبوم وهي: “لا بارك الله في الغياب”، و“موعدنا الأخير”، و“لا يروح الليل”، و“ما به تفاصيل”، و“بعض الناس”، و“بريء”، و“خطاك اللاش”، و“تمرد”، و“باب قلبي”، و“بعض الأوقات”، و“تسولف عبرتي”، و“عشان إتتوب”.