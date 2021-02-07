شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يتألقون على تيك توك.. آخرهم محمد سعد ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هجر العديد من النجوم والفنانين تطبيق فيس بوك بعد ما أصبح معظمه عن الوفيات والأخبار السلبية وابتعد عن نشر المرح لذلك لجأ الكثير من المشاهر لتطبيق الـ تيك توك، وأصبح وجهتهم الأساسية وإظهار الجانب والحس الكوميدى الذى يتمتعون به، ويلجأون إلى الفيديوهات الكوميدية من خلاله وأبرزهم النجم محمد سعد الذى كان مبتعدًا عن السوشيال ميديا بشكل عام إلا أنه أعلن انضمامه مؤخرًا لهذا التطبيق، ويليه النجمة نيللى كريم والفنان أحمد زاهر وعائلته وغيرهم من النجوم.

وأصبح تطبيق الـ تيك توك منصة يمكن من خلالها تحقيق الربح عبر الإعلانات وتفاعل المتابعين، وهو أيضًا يحمل ميزات كثيرة تتمثل في سهولة استخدامه، ما جعله أوسع انتشاراً وبديلاً ملائماً من "فيس بوك"، بخلاف طابعه الكوميدي الطريف.

ونشر محمد سعد الفيديو الأول على حسابه، وظهر من خلاله مع كلابه وهو يعلن تدشين الحساب، قائلا: "أنا بقيت على تيك توك صبح صبح علي أحلي الناس"، ويتابعه نحو 145 ألف متابع بعد تدشينه الحساب بساعات قليلة.

@mohamed_saadofficial ##محمد_سعد ##محمد_سعد_اللمبي ##اللمبي صبح صبح علي أحلي الناس♬ original sound - Mohamed_Saad_Official

أما النجمة نيللى كريم نشرت فيديو ترفيهى على أغنية "نجيب ساويرس" للمطرب محمد قماح، الذى حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعل الكثير من محبيها من خلال التعليقات مبدين إعجابهم بالفيديو.

@nellykarimreal @lotfyelshabah1 .......????????????????♬ original sound - Nelly Karim

ودائمًا يتفاعل أحمد زاهر مع بناته في الفيديوهات ويقدمون كوميديا تنال إعجاب الجميع، حيث تقدم ليلى يوميًا فيديوهات إما برفقة والدها أو شقيقتها، وفيديو أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك عند تقليد مقطع من برنامج كلمة سر للشيخ مبروك عطية حقق مشاهدات كثيرة وكان ترند السوشيال ميديا.