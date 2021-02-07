شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تكذب ويكيبديا: عيد ميلادى شهر أكتوبر مش فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النجمة مى عمر لـ"الخليج 365" أن عيد ميلادها في العاشر من شهر أكتوبر، وأن التاريخ المكتوب على ويكيبديا خاطئ، حيث ينشر موقع السير الذاتية مولد النجمة مى عمر بأنه فى السابع من فبراير.

فى سياق مختلف تصور النجمة مى عمر مشاهدها بمسلسل "نسل الأغراب"، الذى تشارك في بطولته مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل.

كما واصل مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر نجاحه ، وحققت الحلقة 30 تفاعل كبير مع الجمهور لتصاعد الأحداث بها وخاصة في نهايتها بعد مشهد مؤامرة بودا "محمد الشرنوبي" على لؤلؤ واغتصابها وتصويرها، وعلق الفنان محمد الشرنوبي علي المشهد عبر حسابه بموقع "انستجرام" مازحا :"غلطة وندمان عليها".

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ"، تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.