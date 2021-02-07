شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود غدا بأحد فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة حلا شيحة بعقد قرانها غدًا الإثنين على الداعية والمنتج معز مسعود بعد قصة حب وخطوبة استمرت عدة أشهر، ويتم عقد القران داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، حيث سيقتصر على الأسرتين والمقربين للغاية فقط، وتم تأجيل الزفاف خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة برد شديدة لوالدة النجمة حلا شيحة، ويفرض العروسان السرية التامة على هذا الاحتفال، حيث اتفقا أن يقتصر الأمر على الأسرتين فقط.



حلا شيحة ومعز مسعود

وقد أثارت حلا شيحة ومعز مسعود جدلا بشأن علاقتهما وقصة الحب التي جمعتهما بدون مقدمات، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة وتسربت لهما مجموعة صور.

كانت النجمة حلا شيحة قد شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وظهرت بها وهى جالسة على قدمه، معلقة عليها قائلة: "لا شيء مثل هذه اللحظة مع أغلى شخص.. لحظة غالية مع أغلي الناس"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها منذ نشرها.



حلا شيحة مع والدها الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة