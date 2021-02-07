شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "آل هارون" تخطف الفنان أحمد وفيق لاستكمال عائلة الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد وفيق، إلى أسرة فيلم "آل هارون"، من إنتاج شركة مومنت برودكشن للمنتج حسني محمود، وتأليف أحمد أنور، ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنان قد أنهى التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز وهاجر الشارنوبي وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.

وتدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير، بشكل جديد.