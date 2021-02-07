شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "عايزة أتطلق" مع هادى الباجورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة هند صبري تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الجديد "عايزة أتطلق"، الذى تدخل به عالم المنصات الإلكترونية، وتخوض المنافسة من خلاله، بعد أن بحثت عن العريس فى مسلسلها الشهير "عايزة أتجوز"، للمخرج هادى الباجورى، كما تم الاستقرار على النجمة سوسن بدر لتشاركها فى بطولة العمل وجارٍ التعاقد مع الباقى، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.

المسلسل يعتمد على كثير من النجوم يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل على احدى المنصات الإلكترونية، كما يواصل هادى الباجورى معاينة أماكن التصوير بالتزامن معه انطلاق تصويره للانتهاء منه فى فترة وجيزة استعداداً لعرضه.

يذكر أن هند صبرى قد انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل، المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.