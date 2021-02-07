شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنعى المخرجة مفيدة التلاتلى: المرأة التى غيّرت حياتى رحلت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الكبيرة هند صبرى، المخرجة التونسية، مفيدة التلاتلى، قائلة :"المرأة التي غيّرت حياتي رحلت اليوم، المرأة الّتي اكتشفتني و رأت ما لم يراه غيرها، رحلت اليوم و طوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها"، وقالت هند صبرى فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر :"المرأة اللّتي غيّرت حياتي رحلت اليوم..المرأة الّتي اكتشفتني و رأت ما لم يراه غيرها, رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها. "موفا".. المرأة، الأمّ، الصّوت الرنّان، الإحساس المرهف الّذي أتعبها و جعلها تصنع روائع سينمائية في نفس الوقت".



هند صبرى

وتابعت :"إحساس بحثت عنه كثيرا و لم أرى له مثيلا لا قبلها و لا بعدها. حضن دافئ احتواني و أنا طفلة خائفة من عالم جديد.حضن يلمس القلب ، بشهادة كلّ من إقترب منها أو عمل معها .إبتسامة تخفي حزنا عميقا غامضًا رغم الحمرة الّتي لا تفارق شفاهها ..عينان لم أرى لعمق بصيرتهما مثيل، صوتك و أنت تقولين لي "هندوشتي " كلما أراك أو أحدثك.. افتقدتك و أنت حيّة ، و سأفتقد جزءا من نفسي بعد رحيلك. و السينما العربية إفتقدت إحدى عظمائها اليوم".



هند صبرى

واختتمت :"عزائي الخالص لكل أفراد أسرتك الصغيرة والكبيرة، اللتي لي الشرف أنّني أنتمي إليها..شكرا موفا، على كلّ شيئ، شكرا معلّمتي، لروحك الطيبة السلام".

ورحلت المخرجة التونسية الكبيرة مفيدة التلاتلي عن عالمنا صباح اليوم، تاركة إرثًا سينمائيًا عبر بصدق عن قضايا المرأة العربية، ما دعا إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إلى إهداء الدورة الخامسة لروحها عرفانًا بما قدمته طول مشوارها.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان، أنه برحيل مفيدة التلاتلي تفقد السينما التونسية والعربية واحدة من أهم رموزها، التي حملت على عاتقها مهمة التعبير عن معاناة المرأة، ونجحت في طرح مشاكلها على الشاشة الفضية بحرفية شديدة في أفلامها "صمت القصور" و"نادية وسارة" و"موسم الرجال".