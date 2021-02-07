شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين سمير تلعب دور ابنة أشرف عبدالباقى فى "اللوكاندة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمين سمير فى "اللوكاندة" وهو أول سيت كوم على مسرح وسيعرض عبر شاشة dmc قريبا، والعمل بطولة النجم أشرف عبد الباقي ودياب وحمدي الميرغني وويزو وإبرام ومجموعة من النجوم الشباب، وتقدم الفنانة ياسمين سمير دور شيماء ابنة عم رمضان الرجل البخيل والتي تعاني من بخله وهو الدور الذي يقوم بأدائه الفنان أشرف عبد الباقي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين سمير كان مسلسل "أمل حياتي " بطولة النجمة حنان مطاوع التى كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "توأم روحى" بطولة النجم حسن الرداد وأمينة خليل.

ياسمين سمير خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وقد سجلت أول تعاون لها مع النجم أشرف عبدالباقي في مسرحية "جريما في المعادي " التي أخرجها أيضا وعرضت علي مسرح نجيب الريحاني.