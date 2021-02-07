شكرا لقرائتكم خبر عن شهامة في خناقة سبب اشتغال محسن سرحان بالفن.. اعرف الحكاية فى ذكرى وفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 28 عامًا على رحيل الفنان الكبير محسن سرحان الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 7 فبراير عام 1993 بعد حياة حافلة بالفن كان فيها أحد أبطال ونجوم الزمن الجميل الذين قاموا بأدوار الفتى الأول وظل يعطى الفن حتى تدرج فى أدوار الأب واستمر مشواره الفنى حتى التسعينيات وقبل رحيله بقليل.

ولد الفنان الكبير محسن سرحان فى مدينة بورسعيد فى 6 يناير عام 1914 وقام ببطولة العديد من أفلام السينما التى قام فيها بدور الجان والفتى الأول وكان من أشهر أدواره فيلم سمارة مع الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا.

وكان الفنان الكبير فى صباه رياضيًا قوى البنية يحلم بأن يكون ممثلاً كبيرًا، ولعبت الصدفة دورها فى حياته ودخوله المجال الفنى.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1964 نشرت المجلة موضوعًا تحت عنوان "قصص من كتاب الحظ"، تحدث فيه الفنان الكبير محسن سرحان عن الصدفة التى كانت سببًا فى عمله بالفن.

وقال سرحان للكواكب: "فى عام 1937 كنت أحد نجوم الرياضة اللامعين بين أندية الشباب الرياضية، وكان من عادتى أن أصطحب بعض إخوانى فى أيام الخميس إلى شارع عماد الدين لنمضى الوقت بين بعض مقاهى الشارع حتى يحين موعد رفع الستار فى المسارح".

وتابع: "كانت قهوة بيرون من أحب المقاهى إلينا، وكان يلتقى فيها الممثلون والمخرجون السينمائيون، وذات ليلة قامت معركة داخل القهوة بين بعض روادها وأحد الجرسونات، واعتدى أحدهم على الجرسون بصورة أثارت غضب الزبائن، ولكن لم يجرؤ أحدهم على التدخل والدفاع عن الجرسون".

وأضاف محسن سرحان: "تطوع زميل لى للتدخل حتى يفض المعركة، لكن الزبون المفترى حاول ضربه، فما كان منى إلا أن تدخلت فى المعركة واستطعت أن أؤدب مجموعة المعتدين على الجرسون".

وأشار الفنان الكبير محسن سرحان إلى أنه كان من بين الجالسين المرحوم أحمد جلال الذى أعجبته شجاعتى، فتقدم نحوه وعرفه بنفسه وطلب منه أن يزوره فى مكتبه بشركة لوتس فيلم التى كان يتولى إدارتها الفنية.

واستكمل سرحان تفاصيل الصدفة التى قادته إلى عالم الفن قائلاً: "أمضيت ليلة لم أذق فيها طعم النوم، فقد كانت أمنيتى أن أصبح نجمًا سينمائيًا، لكن خجلى كان يمنعنى من التعرف بالمخرجين والشركات، وذهبت لزيارة أحمد جلال فى مكتبه وخرجت من عنده بعقد بطولة فيلم "فتش عن المرأة".

ونجح محسن سرحان فى الفيلم نجاحاً رشحه لبطولة فيلمه الثانى "حياة الظلام"، وبعدها توالت بطولاته ومشوار نجوميته الذى بدأ بخناقة على قهوة بيرون.