شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ32 مع قطتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ32، حيث إنها من مواليد يوم 7 فبراير 1989، وبهذه المناسبة السعيدة، نشرت عائشة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى ظهرت فيها مع قطة سوداء، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "سنة زادت.. وأحلام وحبايب وأفراح جديدة إن شاء الله بش تزيد.. عيد ميلاد سعيد".



عائشة بن أحمد

من ناحية أخرى، يشهد عام 2021 عودة الفنانة عائشة بن أحمد، إلى الدراما التونسية، التي غابت عنها لمدّة 8 سنوات، من خلال مسلسل "حرقة" للمخرج لسعد الوسلاتى، وسيناريو عماد الدين الحكيم، وسيعرض العمل فى شهر رمضان على تليفزيون تونس الوطنى وبعض المحطات الفضائية.

وكانت عاىشة بن أحمد، قد قالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنها تجسد ضمن أحداث العمل دور "الأم العزباء"، وهو دور مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها سابقا معتبرة أنه سيكون مفاجأة للجمهور التونسي والعربى بوجه عام، فهو دور جريء ومركب، وقضية الأمهات العازبات التى لم تعالج دراميا كما يجب، مشيرة إلى أن هذه الشخصيّة اختارت الهجرة غير الشرعيّة للهروب من نظرة المجتمع للأم العزباء على حد تعبيرها.



الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

ويتضمن المسلسل رؤية فنية لقضايا اجتماعية، تتناول في طرحها الهجرة السرية من منطلقات مغايرة للمضامين السائدة وتلقي الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين من مفقودين في عرض البحر وناجين في مراكز الحجز بعد وصولهم للتراب الايطالي.