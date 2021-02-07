بعد عامين على إصدارها.. “حالة فوضى” لـ نادر الأتات إلى الواجهة من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد عامين على إصدارها، عادت أغنية “حالة فوضى” للنجم اللبناني نادر الأتات إلى الواجهة من جديدة. واقتحم كليب الأغنية في الساعات الماضية قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا عبر موقع “يوتيوب”، ليدخل مجددًا في المنافسة مع أحدث الإصدارات الفنية.

ويبدو أن الأغنية عادت لتتخذ مسار نجاح جديد مع اقتراب عيد الحب، خاصةً أن نادر الأتات قدّم من خلالها لأوّل مرّة اللون الرومانسي الحزين، بعيدًا عن النمط الغنائي الذي اعتاد تقديمه في أغنياته.

وكان لافتًا أيضًا انتشار مقاطع من كليب “حالة فوضى” عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام” لدى عدد كبير من المتابعين، فأعاد نادر الأتات بدوره نشر هذه المقاطع عبر صفحته الرسمية.

أغنية “حالة فوضى” من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج سعيد الماروق، الذي ترجم موضوع الأغنية في حبكة درامية تحمل عمقًا واسعًا لحالة الفوضى التي يتسبّب بها ألم الحبّ.