نجاح لافت لأغنية وائل جسار “ولا في الأحلام” من الساعات الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حقق كليب “ولا في الأحلام” للنجم اللبناني وائل جسار أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد يومين فقط على إصداره عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

اغنية “ولا في الأحلام” باللهجة المصرية، وهي من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف منصور، قدّم وائل جسار من خلالها مرّة جديدة اللون الرومانسي الذي لطالما أبدع في غنائه.

أمّا كليب “ولا في الأحلام” فحمل توقيع المخرج المبدع فادي حداد، وتم تصويره بأحدث التقنيات حيث رصدت له شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا، فجاء بمثابة فيلم سينمائي قصير يضاهي أهم الكليبات الأجنبية.

نفيد بالذكر أن هذا العمل يعتبر الثاني لوائل جسار مع “لايف ستايلز ستوديوز” بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في تعاونهما الأول في أغنية وكليب “ما تغيبش ثواني”، من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي والكليب من اخراج فادي حداد.