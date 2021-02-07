أكثر من 100 مليون مشاهدة.. ماجد المهندس يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حققت أغنية “آخر قلبي” للنجم ماجد المهندس، أكثر من 100 مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

الأغنية صدرت في يوليو 2016، وهي باللهجة العراقية من كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر. وكانت الأغنية قد تصدّرت المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية لأسابيع عديدة لدى طرحها.

وأعلنت “روتانا” عن هذا الإنجاز الرقي لأغنية “آخ قلبي” من خلال صفحة الشركة بموقع “إنستغرام”، حيث نشرت تصميمًا لهذه المناسبة وعلّقت الصفحة: “أخ قلبي و100M مشاهد على قناة روتانا يوتيوب ماجد المهندس”.

نفيد بالذكر أن ماجد المهندس طرح منذ فترة أغنية رومانسية جديدة بعنوان “وآهيامه” من كلمات الجميلة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس ومكس وماستر جاسم محمد. وقد حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة في أقل من شهر.