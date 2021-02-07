جنات تحتفل بعيد الحب مع جمهورها في دار الأوبرا المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة جنات ليلة عيد الحب هذا العام في حفل غنائي، تلتقي فيه جمهورها بدار الأوبرا ليلة 12 شباط/فبراير الجاري.

وستقدّم جنات خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وخاصةً الأغاني الرومانسية التي تناسب أجواء عيد الحب، بمشاركة فرقتها الموسيقية بقيادة المايستور محمد الموجي.

وأعربت جنات عن حماسها للحفل، وعلّقت عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” بالقول: “إحتفالية دار الاوبرا بعيد الحب 12 فبراير 2021 ، كل عيد حب وانتم طيبين”.

وكانت جنات طرحت ألبوم “أنا في انتظارك” في شهر آب الماضي، وضم 11 أغنية، وتعاونت من خلاله مع الشعراء؛ شادي نور، عزيز الشافعي، تامر حسين، أمير طعيمة، عبدالحميد الحباك، جمال الخولي، كريم حكيم، علي فتحي، وأحمد الحبشي.

وشارك في الألبوم الملحنون؛ رامي جمال، وليد سعد، عزيز الشافعي، بلال سرور، أحمد حسين، أسامة سامي، محمد رفاعي، مدين، عماد تاج، وخالد فتوح.