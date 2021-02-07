بلقيس “شرسة وعنيدة” ولمن يهاجمها: “يدق راسه بالحيط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعرّضت النجمة بلقيس فتحي، منذ الأسبوع الفائت، لانتقادات بعد طرحها كليب أغنية “حالة جديدة”، واستمرت التساؤلات عن حقيقة تقليد فتحي في كليب الأغنية للنجمة العالمية تايلور سويفت، فما كان من فتحي إلا أن ردّت على الهجوم ضمن برنامج “ET بالعربي”.

وأكدت بلقيس للزميل ربيع هنيدي في لقائها مع “ET بالعربي”، أنها لو كانت شاهدت كليب تايلور سويفت قبل أن تصوّر كليبها “حالة جديدة”، لما كانت قد تراجعت عن العمل. وأضافت أنها مصمّمة على الفكرة قائلةً: “أنا شرسة وعنيدة ومقتنعة واللي عنده شي يرفع علي قضية”.

وتابعت: “أي شخص أنا مش عاجبته يروح يدق راسه بأقرب حيط”، مشيرةً إلى أن قسوة كلامها تقاس “بقسوة جهلاء العقول” بحسب تعبيرها.

كما لم تستبعد بلقيس أن يكون الهجوم عليها مدبرًا خاصةً أنه تم تدشين أكثر من هاشتاغ لمهاجمتها بعد إصدار الكليب.

وأغنية “حالة جديدة” من كلمات سعد المسلم، وألحان عبد العزيز الويس، وتوزيع علي المتروك، ومكس وماستر صهيب العوضي، وتتضمن مقاطع راب من كلمات وغناء كوين جي وهادي، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج المصري حسام الحسيني.

نفيد بالذكر أن كليب “حالة جديدة” حاز على ما يقارب المليوني مشاهدة بعد خمسة أيام فقط على إصداره على “يوتيوب” وقد طُرح ضمن مؤتمر افتراضي لمرة الأولى بتقنية الـ 3D.