فيديو.. أغنية سعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد، حملة للوصول إلى المليار مشاهدة لأغنيته الشهيرة "أنت معلم" التي أطلقها عام 2015 وحظيت بشهرة واسعة.

ويعتبر لمجرد أول فنان عربي يصل إلى هذه النسبة القياسية من المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، حيث سجل أكثر من 894 مليون مشاهدة، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأطلق لمجرد على حملته "المليار" من خلال جميع منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجه دعوة إلى متابعيه من أجل تحقيق هذا الحلم.

كما حقق نجاحاً كبيراً في 2020 بأغنية "عدى الكلام"، التي بلغ عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات 111 مليون مشاهدة.

وكان لمجرد قد كشف في وقت سابق، عن استعداده لتسجيل الأذان بصوته خلال الفترة المقبلة كصدقة جارية له.



